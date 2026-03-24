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  • Lengenfelder zahlen künftig für Sporthallen-Nutzung: „finanzielle Dimension noch unklar“

Vor der Lengenfelder Stadtratssitzung am Montagabend. Mitglieder des Rock‘n‘Roll Clubs um Chefin Sina Tietz zählten zu den vielen Gästen der Sitzung im Ratssaal.
Vor der Lengenfelder Stadtratssitzung am Montagabend. Mitglieder des Rock‘n‘Roll Clubs um Chefin Sina Tietz zählten zu den vielen Gästen der Sitzung im Ratssaal. Foto: Gerd Möckel
Vor der Stadtratssitzung. Der Ratssaal füllte sich rasch mit so viel Gästen wie selten. Vorn rechts Jürgen Frank, Stadtrat und Vorsitzender des VfB Lengenfeld.
Vor der Stadtratssitzung. Der Ratssaal füllte sich rasch mit so viel Gästen wie selten. Vorn rechts Jürgen Frank, Stadtrat und Vorsitzender des VfB Lengenfeld. Foto: Gerd Möckel
Die Zweifelder-Turnhalle an der Schulstraße (rechts) gehört zu den fünf städtischen Sporthallen. Davon gibt es drei in Lengenfeld selbst und jeweils eine in Waldkirchen und in Schönbrunn.
Die Zweifelder-Turnhalle an der Schulstraße (rechts) gehört zu den fünf städtischen Sporthallen. Davon gibt es drei in Lengenfeld selbst und jeweils eine in Waldkirchen und in Schönbrunn. Foto: Gerd Möckel
Vor der Lengenfelder Stadtratssitzung am Montagabend. Mitglieder des Rock‘n‘Roll Clubs um Chefin Sina Tietz zählten zu den vielen Gästen der Sitzung im Ratssaal.
Vor der Lengenfelder Stadtratssitzung am Montagabend. Mitglieder des Rock‘n‘Roll Clubs um Chefin Sina Tietz zählten zu den vielen Gästen der Sitzung im Ratssaal. Foto: Gerd Möckel
Vor der Stadtratssitzung. Der Ratssaal füllte sich rasch mit so viel Gästen wie selten. Vorn rechts Jürgen Frank, Stadtrat und Vorsitzender des VfB Lengenfeld.
Vor der Stadtratssitzung. Der Ratssaal füllte sich rasch mit so viel Gästen wie selten. Vorn rechts Jürgen Frank, Stadtrat und Vorsitzender des VfB Lengenfeld. Foto: Gerd Möckel
Die Zweifelder-Turnhalle an der Schulstraße (rechts) gehört zu den fünf städtischen Sporthallen. Davon gibt es drei in Lengenfeld selbst und jeweils eine in Waldkirchen und in Schönbrunn.
Die Zweifelder-Turnhalle an der Schulstraße (rechts) gehört zu den fünf städtischen Sporthallen. Davon gibt es drei in Lengenfeld selbst und jeweils eine in Waldkirchen und in Schönbrunn. Foto: Gerd Möckel
Reichenbach
Lengenfelder zahlen künftig für Sporthallen-Nutzung: „finanzielle Dimension noch unklar“
Redakteur
Von Gerd Möckel
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Die angespannte Haushaltslage zwingt die Stadt, mehr Einnahmen zu generieren und Ausgaben zu senken – ein Stadtratsbeschluss betrifft die Verwaltung selbst.

Um den Kostendeckungsgrad für die Lengenfelder Bürgerhäuser zu erhöhen, hatte der Stadtrat im Herbst erstmalig eine Entgeltpflicht für deren Nutzung beschlossen. Das soll den Selbstkostenanteil für den Betrieb der Häuser von unter zehn auf 40 Prozent steigern. Mit der Einführung von Gebühren war die seit Jahresbeginn in vorläufiger...
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