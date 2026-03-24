Lengenfelder zahlen künftig für Sporthallen-Nutzung: „finanzielle Dimension noch unklar“

Die angespannte Haushaltslage zwingt die Stadt, mehr Einnahmen zu generieren und Ausgaben zu senken – ein Stadtratsbeschluss betrifft die Verwaltung selbst.

Um den Kostendeckungsgrad für die Lengenfelder Bürgerhäuser zu erhöhen, hatte der Stadtrat im Herbst erstmalig eine Entgeltpflicht für deren Nutzung beschlossen. Das soll den Selbstkostenanteil für den Betrieb der Häuser von unter zehn auf 40 Prozent steigern. Mit der Einführung von Gebühren war die seit Jahresbeginn in vorläufiger...