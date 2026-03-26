Rathaus auf dem Prüfstand: Der Lengenfelder Stadtrat lässt die Verwaltung checken

Reichenbach
Ab April nimmt eine Firma Personal und Arbeit der Stadtverwaltung unter die Lupe – warum, und was geplant ist.
Das Rathaus der Stadt Lengenfeld kommt auf den Prüfstand. Für eine „Organisationsuntersuchung der Kernverwaltung“ hat der Stadtrat die Firma KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland betraut. Kostenpunkt: 33.500 Euro. Start der Evaluierung ist im April, Projektende im Dezember. Mit dem Instrument sollen „Fehlsteuerungen im Stellenplan“...
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