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Ab April kommt das Lengenfelder Rathaus auf den Prüfstand.
Ab April kommt das Lengenfelder Rathaus auf den Prüfstand. Foto: Silvia Kölbel/Archiv
Ab April kommt das Lengenfelder Rathaus auf den Prüfstand.
Ab April kommt das Lengenfelder Rathaus auf den Prüfstand. Foto: Silvia Kölbel/Archiv
Reichenbach
Rathaus auf dem Prüfstand: Der Lengenfelder Stadtrat lässt die Verwaltung checken
Redakteur
Von Gerd Möckel
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Ab April nimmt eine Firma Personal und Arbeit der Stadtverwaltung unter die Lupe – warum, und was geplant ist.

Das Rathaus der Stadt Lengenfeld kommt auf den Prüfstand. Für eine „Organisationsuntersuchung der Kernverwaltung“ hat der Stadtrat die Firma KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland betraut. Kostenpunkt: 33.500 Euro. Start der Evaluierung ist im April, Projektende im Dezember. Mit dem Instrument sollen „Fehlsteuerungen im Stellenplan“...
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