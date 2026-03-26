Rathaus auf dem Prüfstand: Der Lengenfelder Stadtrat lässt die Verwaltung checken

Ab April nimmt eine Firma Personal und Arbeit der Stadtverwaltung unter die Lupe – warum, und was geplant ist.

Das Rathaus der Stadt Lengenfeld kommt auf den Prüfstand. Für eine „Organisationsuntersuchung der Kernverwaltung“ hat der Stadtrat die Firma KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland betraut. Kostenpunkt: 33.500 Euro. Start der Evaluierung ist im April, Projektende im Dezember. Mit dem Instrument sollen „Fehlsteuerungen im Stellenplan“... Das Rathaus der Stadt Lengenfeld kommt auf den Prüfstand. Für eine „Organisationsuntersuchung der Kernverwaltung“ hat der Stadtrat die Firma KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland betraut. Kostenpunkt: 33.500 Euro. Start der Evaluierung ist im April, Projektende im Dezember. Mit dem Instrument sollen „Fehlsteuerungen im Stellenplan“...