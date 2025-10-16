Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Peter Weiß mit seinem Buch „Vogtland - Die heimliche Wiege der Könige“.
Peter Weiß mit seinem Buch „Vogtland - Die heimliche Wiege der Könige“. Bild: David Rötzschke
Peter Weiß mit seinem Buch „Vogtland - Die heimliche Wiege der Könige“.
Peter Weiß mit seinem Buch „Vogtland - Die heimliche Wiege der Könige“. Bild: David Rötzschke
Reichenbach
Lesung in Reichenbach „Vogtland – die heimliche Wiege der Könige“
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Peter Weiß gastiert am 22. Oktober im Neuberin-Museum. Dazu gibt es Anekdötchen und Blicke in die europäische Geschichte.

Peter Weiß, promovierter Volkswirt aus Lengenfeld und einstiger Leiter des Beruflichen Schulzentrums Rodewisch, ist als Rentner unter die Buchautoren gegangen. Sein Buch „Vogtland – die heimliche Wiege der Könige“ ist im Plauener Verlag edition ad astra erschienen und bietet spannenden Stoff. Fast alle europäischen Herrscherhäuser...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
11.09.2025
3 min.
Von der Textilfachschule bis zum Wasserturm: Wie ein Baustil eine Vogtland-Stadt prägt
Wolfgang Viebahn, Martina Bundszus und Carsten Steps (v. li.) vor einer Fotowand mit Bauten.
Der Neuen Sachlichkeit widmet sich eine Sonderausstellung im Neuberin-Museum Reichenbach. Sie beleuchtet die Bauwerke und ihre Schöpfer. Ein Modell aus Ankersteinen fällt besonders ins Auge.
Gerd Betka
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
11:00 Uhr
1 min.
Tipps in Reichenbach zum Thema Essen und Trinken bei Demenz
Demenz. Worauf ist bei der Ernährung zu achten?
Beim Treffen am 22. Oktober in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz sind alle Interessenten willkommen.
Gerd Betka
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
Mehr Artikel