Lesung in Reichenbach „Vogtland – die heimliche Wiege der Könige“

Reichenbach
Peter Weiß gastiert am 22. Oktober im Neuberin-Museum. Dazu gibt es Anekdötchen und Blicke in die europäische Geschichte.
Peter Weiß, promovierter Volkswirt aus Lengenfeld und einstiger Leiter des Beruflichen Schulzentrums Rodewisch, ist als Rentner unter die Buchautoren gegangen. Sein Buch „Vogtland – die heimliche Wiege der Könige“ ist im Plauener Verlag edition ad astra erschienen und bietet spannenden Stoff. Fast alle europäischen Herrscherhäuser...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.