Magischer Tag für jungen körperbehinderten Vogtländer: Janek fiebert mit seinen heißgeliebten Bayern

Am Samstag war Janek aus Brockau beim Spiel des FC Bayern München. Das Ticket für den körperbehinderten Bayern-Fan hatte der Plauener Fanclub spendiert. Was den Jungen am meisten faszinierte.

75.000 Zuschauer waren am Samstag in der Allianz Arena. Mitten unter ihnen: Janek Schaller, der körperbehinderte Junge aus Brockau. Im Rollstuhl saß der Neunjährige mitten im Pulk und erlebte eine unglaubliche Stimmung. Dank der Initiative des FC Bayern Fanclubs Spitzenstädter Plauen und der Unterstützung des FC Bayern München wurde Janek...