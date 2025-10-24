Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kerstin Neidhardt vom Team der Begegnungsstätte mit einem weihnachtlichen Motiv.
Kerstin Neidhardt vom Team der Begegnungsstätte mit einem weihnachtlichen Motiv. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Malzirkel zeigt im Vogtland eine Auswahl seiner Arbeiten
Von Gerd Betka
Menschen mit Behinderung treffen sich einmal im Monat im Aspida-Pflegecampus Plauen. Jetzt stellen sie in Reichenbach aus.

Im Foyer der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz in Reichenbach ist bis in den Januar eine neue Ausstellung zu sehen. Der gemeinsame Malzirkel des Aspida-Pflegecampus Plauen und des Vereins Vital für Menschen nach Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma oder Hirntumor und deren Angehörige zeigt eine Auswahl seiner Arbeiten. Im Pflegecampus treffen...
