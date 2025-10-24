Malzirkel zeigt im Vogtland eine Auswahl seiner Arbeiten

Menschen mit Behinderung treffen sich einmal im Monat im Aspida-Pflegecampus Plauen. Jetzt stellen sie in Reichenbach aus.

Im Foyer der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz in Reichenbach ist bis in den Januar eine neue Ausstellung zu sehen. Der gemeinsame Malzirkel des Aspida-Pflegecampus Plauen und des Vereins Vital für Menschen nach Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma oder Hirntumor und deren Angehörige zeigt eine Auswahl seiner Arbeiten. Im Pflegecampus treffen...