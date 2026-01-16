MENÜ
  • Marode Brücke spaltet Vogtlanddorf in zwei Teile: „Jede Fuhre Mist rollt künftig am Markt vorbei“

Alle Fahrzeuge, die mehr als 3,5 Tonnen wiegen, müssen sich eine andere Straße suchen und teils weite Umfahrungen in Kauf nehmen.
Alle Fahrzeuge, die mehr als 3,5 Tonnen wiegen, müssen sich eine andere Straße suchen und teils weite Umfahrungen in Kauf nehmen. Bild: Silvia Kölbel
Im Winter wird die Brücke über die Göltzsch in Wolfspfütz für große Fahrzeuge schwer passierbar.
Im Winter wird die Brücke über die Göltzsch in Wolfspfütz für große Fahrzeuge schwer passierbar. Bild: Silvia Kölbel
Nur kleine landwirtschaftliche Fahrzeuge können die Engstelle in Wolfspütz beim Rechtsabbiegen passieren.
Nur kleine landwirtschaftliche Fahrzeuge können die Engstelle in Wolfspütz beim Rechtsabbiegen passieren. Bild: Silvia Kölbel
Im Winter durch den Vogelwinkel zu fahren, ist ein abenteurliches Unterfangen.
Im Winter durch den Vogelwinkel zu fahren, ist ein abenteurliches Unterfangen. Bild: Silvia Kölbel
Die als Umleitung dienende Hartmannsgrüner Straße ist eng, steil, kurvenreich und im Winter schnell verweht.
Die als Umleitung dienende Hartmannsgrüner Straße ist eng, steil, kurvenreich und im Winter schnell verweht. Bild: Silvia Kölbel
Reichenbach
Marode Brücke spaltet Vogtlanddorf in zwei Teile: „Jede Fuhre Mist rollt künftig am Markt vorbei“
Von Silvia Kölbel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Zustand der Göltzschbrücke in Weißensand hat sich verschlechtert. Das Bauwerk ist nur noch eingeschränkt befahrbar. Die Folgen für Rettungskräfte, Dienstleister und Landwirtschaft sind dramatisch.

Die Weißensander Infrastruktur hat ein ernsthaftes Problem. Die beiden Teile des Dorfes rechts und links der Göltzsch sind nur mit einer einzigen über den Fluss führenden Brücke verbunden. Doch die ist reif für den Abriss. Das teilt die Baubehörde des Landratsamtes mit. Seit Mitte Dezember dürfen nur noch Fahrzeuge die weniger als 3,5...
