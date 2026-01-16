Marode Brücke spaltet Vogtlanddorf in zwei Teile: „Jede Fuhre Mist rollt künftig am Markt vorbei“

Der Zustand der Göltzschbrücke in Weißensand hat sich verschlechtert. Das Bauwerk ist nur noch eingeschränkt befahrbar. Die Folgen für Rettungskräfte, Dienstleister und Landwirtschaft sind dramatisch.

Die Weißensander Infrastruktur hat ein ernsthaftes Problem. Die beiden Teile des Dorfes rechts und links der Göltzsch sind nur mit einer einzigen über den Fluss führenden Brücke verbunden. Doch die ist reif für den Abriss. Das teilt die Baubehörde des Landratsamtes mit. Seit Mitte Dezember dürfen nur noch Fahrzeuge die weniger als 3,5...