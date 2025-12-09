Maschine brennt in Heinsdorfergrund

Feuerwehreinsatz im Vogtland. In Heinsdorfergrund wurde ein Maschinenbrand in einer Industriehalle gelöscht. Die Ursache bleibt unklar.

Am Dienstagvormittag sind die freiwilligen Feuerwehren von Unterheinsdorf, Oberheinsdorf, Hauptmannsgrün und der erste Löschzug der Feuerwache Reichenbach nach Heinsdorfergrund ausgerückt. In einer Industriehalle war es zum Brand einer Maschine gekommen. Das bestätigte der Einsatzleiter Paul Eichhorn von der Freiwilligen Feuerwehr...