Mega Party in Reuth: Firma Röckelein rollt Mitarbeitern den roten Teppich aus

Geschäftssitz in Nürnberg, Produktion im Vogtland. Die Firma Röckelein hat was zu feiern - und das lässt sich der Marktführer was kosten.

Die Firma Röckelein mit Geschäftssitz in Nürnberg gehört zu den europaweit führenden Verarbeitern von Industrie-Klebebändern. Im Produktionsstandort Reuth im Vogtland stanzen, schneiden und lasern 70 Mitarbeiter seit 35 Jahren was das Zeug hält. „Die Auftragslage ist anhaltend gut“, sagt Niederlassungsleiter Jan Scheibe - und... Die Firma Röckelein mit Geschäftssitz in Nürnberg gehört zu den europaweit führenden Verarbeitern von Industrie-Klebebändern. Im Produktionsstandort Reuth im Vogtland stanzen, schneiden und lasern 70 Mitarbeiter seit 35 Jahren was das Zeug hält. „Die Auftragslage ist anhaltend gut“, sagt Niederlassungsleiter Jan Scheibe - und...