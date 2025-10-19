Mehr Kinder in Heimen untergebracht: Wie das den Vogtlandkreis jetzt in die Bredouille bringt

Im Vogtland verweigern vorübergehend in Heimen betreute Jugendliche zunehmend die Rückkehr in ihre Familien. Oder Eltern sperren sich gegen die Wiederaufnahme ihres Kindes. Das hat Konsequenzen.

Die Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die vom Jugendamt des Vogtlandkreises vorübergehend in Heimen untergebracht werden, steigt. Betraf es 2023 noch 265 Kinder und Jugendliche, waren es im vergangenen Jahr 300. Bis Mitte dieses Jahres schritt das Jugendamt bereits in 246 neuen Fällen ein. Nicht in den Zahlen enthalten ist die Unterbringung...