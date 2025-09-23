Mehr Wettbewerb: Stadtwerke Reichenbach tauschen E-Ladesäulen aus

Der Gesetzgeber macht Druck. Die Anlagen sind in ein neu gegründetes Unternehmen ausgelagert worden. Was wird aus dem bisherigen Netz?

Seit 2014 haben die Stadtwerke Reichenbach Ladesäulen für Elektroautos installiert. Das Netz besteht aktuell aus 14 Normalladesäulen in Reichenbach und Mylau sowie einer Ladesäule in Auerbach mit je zwei Ladepunkten. Hinzu kommen zwei Schnelllader mit zwei Ladepunkten in Reichenbach. Doch damit ist jetzt Schluss. Das Energiewirtschaftsgesetz...