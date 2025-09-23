Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Erneuerte Ladesäule am Rondell von Forbriger Backwaren an der Zwickauer Straße.
Bild: Stadtwerke Reichenbach
Reichenbach
Mehr Wettbewerb: Stadtwerke Reichenbach tauschen E-Ladesäulen aus
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Gesetzgeber macht Druck. Die Anlagen sind in ein neu gegründetes Unternehmen ausgelagert worden. Was wird aus dem bisherigen Netz?

Seit 2014 haben die Stadtwerke Reichenbach Ladesäulen für Elektroautos installiert. Das Netz besteht aktuell aus 14 Normalladesäulen in Reichenbach und Mylau sowie einer Ladesäule in Auerbach mit je zwei Ladepunkten. Hinzu kommen zwei Schnelllader mit zwei Ladepunkten in Reichenbach. Doch damit ist jetzt Schluss. Das Energiewirtschaftsgesetz...
