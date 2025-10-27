Millionen-Investition an der A 72: Ein Heinsdorfer Meisterbetrieb und „die Flucht nach vorn“

Wirtschaftlich herausfordernde Zeiten hinterlassen auch in der Karosserie- und Lackierer-Branche Spuren. Für die Didssuns Anlass, alles größer zu denken - und dennoch bodenständig zu bleiben.

„Modern, hell und freundlich - und weiter bodenständig“, sagt Steven Didssun. So soll das Karosserie- und Lackier-Zentrum rüberkommen. In Kürze beginnen die Tiefbau- und Fundamentarbeiten für die neue Halle im Gewerbegebiet an der A 72 bei Reichenbach. Die lange brachliegende Neubaufläche war mit Birken zugewachsen. Der Chef der...