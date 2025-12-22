MENÜ
  • Vogtland
  • Reichenbach
  • Mini-Lichterfahrt lockt Gäste aus dem ganzen Vogtland an: „Wir mussten sogar Glühwein nachholen“

Geschmückte und blinkende Fahrräder, Laufräder oder Wohnmobile – es war bunt und schön.
Geschmückte und blinkende Fahrräder, Laufräder oder Wohnmobile – es war bunt und schön. Bild: Theresa Szujer
Nach kurzer Zeit war der Glühwein alle. Mit so viel Besuch hatten die Organisatoren nicht gerechnet.
Nach kurzer Zeit war der Glühwein alle. Mit so viel Besuch hatten die Organisatoren nicht gerechnet. Bild: Theresa Szujer
Spenden-Annahmestelle im Gemeindezentrum. Michelle Kaiser hatte alle Hände voll zu tun. Die Einnahmen werden für Projekte des Kindergemeinderats wie den Dorf-Garten oder die Kindertagsgestaltung im Dorf verwendet.
Spenden-Annahmestelle im Gemeindezentrum. Michelle Kaiser hatte alle Hände voll zu tun. Die Einnahmen werden für Projekte des Kindergemeinderats wie den Dorf-Garten oder die Kindertagsgestaltung im Dorf verwendet. Bild: Theresa Szujer
Reichenbach
Mini-Lichterfahrt lockt Gäste aus dem ganzen Vogtland an: „Wir mussten sogar Glühwein nachholen“
Von Gerd Möckel
Weil die großen Heinsdorfer den bürokratischen Aufwand einer großen Lichterfahrt gescheut haben, gab‘s am Sonntag eine für Kinder - und das kam mega an.

Die erste Mini-Lichterfahrt von Heinsdorfergrund am Sonntagabend war ein Erfolg, mit dem die Organisatoren nicht wirklich gerechnet hatten. „Die Veranstaltung wurde super angenommen. Im nächsten Jahre gibt es eine Wiederholung, dann mit einigen Neuerungen“, sagte Michelle Kaiser vom Kindergemeinderat – das Gremium hatte zur Lichterfahrt...
