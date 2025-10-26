Mit dem Stapler durchs Labyrinth – Vogtländische Unternehmen laden junge Menschen zum „Schichtwechsel“

Reichenbach
Im Industriegebiet „Kaltes Feld“ organisierten Unternehmen eine Veranstaltung für Schüler, Azubis und Studenten. Was dort angeboten wurde.
Junge Menschen sind zu einem besonderen „Schichtwechsel“ in die Werkhallen der Firma Thermofin vor den Toren Reichenbachs gekommen. Das Unternehmen hatte gemeinsam mit der Gemeinde Heinsdorfergrund, weiteren Unternehmen des Gewerbegebiets „Kaltes Feld“ und dem Planungszweckverband Pia zu diesem Mitmach-Event für Schüler, Azubis und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.