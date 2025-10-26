Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Mit dem Stapler durchs Labyrinth – Vogtländische Unternehmen laden junge Menschen zum „Schichtwechsel“

Beim „Schichtwechsel“ konnten die Jugendlichen spannende Dinge ausprobieren.
Beim „Schichtwechsel“ konnten die Jugendlichen spannende Dinge ausprobieren. Bild: Robert Seidel
Beim „Schichtwechsel“ konnten die Jugendlichen spannende Dinge ausprobieren.
Beim „Schichtwechsel“ konnten die Jugendlichen spannende Dinge ausprobieren. Bild: Robert Seidel
Reichenbach
Mit dem Stapler durchs Labyrinth – Vogtländische Unternehmen laden junge Menschen zum „Schichtwechsel“
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Industriegebiet „Kaltes Feld“ organisierten Unternehmen eine Veranstaltung für Schüler, Azubis und Studenten. Was dort angeboten wurde.

Junge Menschen sind zu einem besonderen „Schichtwechsel“ in die Werkhallen der Firma Thermofin vor den Toren Reichenbachs gekommen. Das Unternehmen hatte gemeinsam mit der Gemeinde Heinsdorfergrund, weiteren Unternehmen des Gewerbegebiets „Kaltes Feld“ und dem Planungszweckverband Pia zu diesem Mitmach-Event für Schüler, Azubis und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
23.10.2025
4 min.
Schwäbischer Holzverarbeiter will ins Vogtland: Automobilzulieferer C. H. Müller freut sich drauf
Hauptfirmensitz von C. H. Müller im Gewerbegebiet Kaltes Feld Heinsdorfergrund. Der Verbundwerkstoff-Spezialist schafft dort gerade Platz für Maschinen aus anderen Standorten.
Die Traditionsfirma C. H. Müller war 2024 in Turbulenzen geraten. Inzwischen sind Kunden zurück, neue wurden gewonnen. Es gibt neue Produkte – und überraschende Folge-Effekte der Restrukturierung.
Gerd Möckel
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
26.09.2025
4 min.
Vogtländisches Unternehmen Opfer von Cyberangriff: „Wir kämpfen, um die Produktion am Laufen zu halten“
Wurde Opfer eines massiven Cyberangriffs mit Datenabfluss: der vogtländische Wärmetauscher-Produzent Thermofin mit Sitz an der A 72 bei Reichenbach.
Bei Wärmetauscher-Produzent Thermofin sind die Firmentöchter in China und Polen ebenfalls betroffen. Durch das Leck flossen auch Mitarbeiter-Daten ab. Das ist die aktuelle Lage.
Gerd Möckel
Mehr Artikel