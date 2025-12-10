MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Johanna Kühnast ist in das Kostüm des Weihnachtswichtels geschlüpft.
Johanna Kühnast ist in das Kostüm des Weihnachtswichtels geschlüpft. Bild: J. Bräunlich
Johanna Kühnast ist in das Kostüm des Weihnachtswichtels geschlüpft.
Johanna Kühnast ist in das Kostüm des Weihnachtswichtels geschlüpft. Bild: J. Bräunlich
Reichenbach
Mit dem Weihnachtswichtel auf Tour durch das historische Greiz
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Geheimnisse, Überraschungen und Gemütlichkeit: Was ein abendlicher Rundgang durch die ehemalige Reußen-Residenzstadt noch verspricht.

Ein vorweihnachtlicher Stadtrundgang wird von der Tourist-Information in Greiz angeboten. Am Freitag, 12. Dezember, beginnt die Führung mit dem Greizer Weihnachtswichtel, dargestellt von Gästeführerin Johanna Kühnast, um 16 Uhr am Unteren Schloss. Teilnehmer lernen historische und traditionelle Aspekte der Greizer Weihnachtszeit kennen. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:09 Uhr
5 min.
Mutmaßlicher Chef der Entführer sagt im Block-Prozess aus
Unternehmerin Christina Block wird von Rechtsanwalt Ingo Bott vertreten.
Nach längerer Pause müssen die Angeklagten im Block-Prozess wieder vor Gericht erscheinen. Ein wichtiger Zeuge sagt aus. Er soll der Chef der Entführer gewesen sein.
05.11.2025
1 min.
Fürstlich flanieren bei Stadtführung durch Greiz
Das Bild ist bei einer früheren Stadtführung entstanden.
Die Tour durch die einstige Residenzstadt der älteren Reußen macht mit Heinrich XXII. und Fürstin Ida bekannt. Und es wartet reizvolle Architektur.
Lutz Kirchner
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
10:12 Uhr
1 min.
Vorsitzender der Astronomischen Gesellschaft Greiz ist Thüringer des Monats
Reporterin Johanna Ratz lässt sich von Mathias Thiel und Schülern über die Greizer Astronomen berichten.
Mathias Thiel begeistert seit mehr als zehn Jahren junge Menschen für die Himmelskunde. Nun gibt es auch noch ein Publikumsvoting.
Lutz Kirchner
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
15:08 Uhr
3 min.
NFL kehrt 2026 und 2028 nach München zurück
Die NFL kehrt 2026 wieder mit einem Gastspiel in die Münchner Allianz Arena zurück. (Archivbild)
Zweimal schon war die NFL mit regulären Saisonspielen in München zu Gast. Jetzt sind zwei weitere Termine in den nächsten Jahren bestätigt.
Mehr Artikel