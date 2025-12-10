Mit dem Weihnachtswichtel auf Tour durch das historische Greiz

Reichenbach
Geheimnisse, Überraschungen und Gemütlichkeit: Was ein abendlicher Rundgang durch die ehemalige Reußen-Residenzstadt noch verspricht.
Ein vorweihnachtlicher Stadtrundgang wird von der Tourist-Information in Greiz angeboten. Am Freitag, 12. Dezember, beginnt die Führung mit dem Greizer Weihnachtswichtel, dargestellt von Gästeführerin Johanna Kühnast, um 16 Uhr am Unteren Schloss. Teilnehmer lernen historische und traditionelle Aspekte der Greizer Weihnachtszeit kennen. Die...
