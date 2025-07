Mobile Toilette sorgt in Vogtland-Dorf für große Erleichterung

An der Bushaltestelle Talstraße in Rotschau, zugleich Endstelle der Stadtbus-Linie 82, hat sich etwas getan. Eine Einzelfallregelung mangels Alternativen, so der Verkehrsverbund Vogtland.

An der Bushaltestelle Talstraße in Rotschau, zugleich Endstelle der Stadtbus-Linie 82, ist in dieser Woche eine mobile Toilette aufgestellt worden. „Da das Fahrpersonal oft mehrere Stunden unterwegs ist und kaum die Möglichkeit zur Toilettennutzung hat, stellt dies eine große Erleichterung dar", erklärt Ortvorsteher Veit Bursian.