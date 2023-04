Mopedfahrer nach Kollision verletzt

Limbach.

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 15-jähriger Mopedfahrer in Limbach verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ihren Angaben zufolge war eine 35-jährige am frühen Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr, mit einem Ford auf der Buchwalder Straße aus Richtung Buchwald gekommen und wollte die Staatsstraße 299 in gerader Richtung überqueren. Dabei stieß sie mit dem vorfahrtsberechtigten Simson-Moped eines 15-Jährigen zusammen, der zu dem Zeitpunkt gerade auf der Staatsstraße unterwegs war. Der Mopedfahrer kam durch die Kollision zum Sturz, erlitt leichte Verletzungen und wurde in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 3500 Euro. (us)