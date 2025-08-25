Mountainbike aus einem Keller in Plauen gestohlen

Reichenbach
Der Wert des Zweirades beläuft sich auf etwa 3700 Euro. Worauf die Polizei nun setzt.
Ein Mountainbike wurde in Plauen aus einem Wohnhaus gestohlen. Das hat die Polizei berichtet. Die Täter haben in der Zeit zwischen Samstag, 16. August, etwa 19 Uhr, und Sonntag, 24. August, etwa 16.30 Uhr, das Zweirad aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Chrieschwitz entwendet. Laut der Mitteilung der Polizei verschafften sich die Täter...
