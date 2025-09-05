Mylau: Fäkaliengestank und Rattenplage machen Ärger

Reichenbach
Feuerwehr und Ordnungsamt kamen an der Brücknerstraße 8 zum Einsatz. Der Eigentümer hat zwingend Maßnahmen zu ergreifen. Nachbarn erzählen, dass sich schon vor Jahren Schadnager im Objekt tummelten.
Fäkaliengestank hat am Dienstagabend am und im Wohnhaus Brücknerstraße 8 im Ortsteil Mylau für einen Einsatz der örtlichen Feuerwehr und des Ordnungsamtes der Stadt Reichenbach gesorgt. „Anwohner berichteten, dass es derart stark stank, dass sie nicht einmal mehr die Fenster öffnen konnten“, erklärt Stadtrat Danny Zeiner (AfD), zugleich...
