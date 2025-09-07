Mylau zelebriert das Mittelalter: Ein Wochenende voller Geschichte und Gemeinschaft

Das Mittelalter ist so vielfältig wie das Leben heute. Beim Burgfest in Mylau wurden viele Facetten aus mehreren Jahrhunderten dargestellt. Das kam gut an. Dabei prägten auch neue Gesichter das Bild.

Da, wo einst ein Schachbrett die Fläche im Mylauer Burggarten prägte, lagerten in diesem Jahr erstmals die Getreuen der Vögte zu Plauen beim mittelalterlichen Burgfest. „Das hättest du mir doch gleich sagten können, dann hätte ich das Zelt anders aufgestellt", sagte Alexander Stoll zu Steffen Kretzschmar, der gemeinsam mit Rico Ehlert...