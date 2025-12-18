MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Mylauer Stadtgarten-Visionäre ziehen das Tempo weiter an: „Es geht eben nicht alles den Bach runter“

Stadtgarten-Visionäre im künftigen Stadtgarten Mylau. Sara und Jan Grasnick (links) sowie Christoph Zöbisch haben große Pläne für den Park zwischen Markt und Süßwarenfabrik.
Stadtgarten-Visionäre im künftigen Stadtgarten Mylau. Sara und Jan Grasnick (links) sowie Christoph Zöbisch haben große Pläne für den Park zwischen Markt und Süßwarenfabrik. Bild: Gerd Möckel
Mylau wird wieder großgeschrieben - in einer Animation ist das schon Realität. An den nachts beleuchteten Stadtgarten-Großbuchstaben wird vielleicht schon im nächsten Jahr niemand vorbeikommen.
Mylau wird wieder großgeschrieben - in einer Animation ist das schon Realität. An den nachts beleuchteten Stadtgarten-Großbuchstaben wird vielleicht schon im nächsten Jahr niemand vorbeikommen. Bild: Christian-Frank Knobloch
Sara Grasnick und Christoph Zöbisch im Gespräch. Im Hintergrund der süße Botschafter von Mylau, das Unternehmen Nawarra. Denkbar ist sogar ein separater Stadtgarten-Zugang für die Mitarbeiter der Süßwarenfabrik, für die Mittagspause etwa.
Sara Grasnick und Christoph Zöbisch im Gespräch. Im Hintergrund der süße Botschafter von Mylau, das Unternehmen Nawarra. Denkbar ist sogar ein separater Stadtgarten-Zugang für die Mitarbeiter der Süßwarenfabrik, für die Mittagspause etwa. Bild: Gerd Möckel
So könnte der Stadtgarten angelegt werden. Punkt 1: Mylau-Großbuchstaben. Punkt 2: Blühkräuterwiese. Punkt 3: Sitz-Lounge. Punkt 4: Grünes Klassenzimmer mit Sichtbetonwand als Projektionsfläche. Punkt 5: Grüne Tribüne. Punkt 6: Wege. Punkte 7: Balance-, Barfuß-, Kneippfad. Punkt 8: Skatepark.
So könnte der Stadtgarten angelegt werden. Punkt 1: Mylau-Großbuchstaben. Punkt 2: Blühkräuterwiese. Punkt 3: Sitz-Lounge. Punkt 4: Grünes Klassenzimmer mit Sichtbetonwand als Projektionsfläche. Punkt 5: Grüne Tribüne. Punkt 6: Wege. Punkte 7: Balance-, Barfuß-, Kneippfad. Punkt 8: Skatepark. Bild: Christian-Frank Knobloch
2,30 Meter hoch und nachts beleuchtet, so könnte das aussehen. Der Fotopunkt wird wohl sogar bekletterbar sein.
2,30 Meter hoch und nachts beleuchtet, so könnte das aussehen. Der Fotopunkt wird wohl sogar bekletterbar sein. Bild: Christian-Frank Knobloch
Viel Platz für Ideen und deren Verwirklichung.
Viel Platz für Ideen und deren Verwirklichung. Bild: Gerd Möckel
Der Stadtgarten-Entwurf beinhaltet eine Sitz-Lounge und ein kleines Amphitheater.
Der Stadtgarten-Entwurf beinhaltet eine Sitz-Lounge und ein kleines Amphitheater. Bild: Christian-Frank Knobloch
Stadtgarten-Visionäre im künftigen Stadtgarten Mylau. Sara und Jan Grasnick (links) sowie Christoph Zöbisch haben große Pläne für den Park zwischen Markt und Süßwarenfabrik.
Stadtgarten-Visionäre im künftigen Stadtgarten Mylau. Sara und Jan Grasnick (links) sowie Christoph Zöbisch haben große Pläne für den Park zwischen Markt und Süßwarenfabrik. Bild: Gerd Möckel
Mylau wird wieder großgeschrieben - in einer Animation ist das schon Realität. An den nachts beleuchteten Stadtgarten-Großbuchstaben wird vielleicht schon im nächsten Jahr niemand vorbeikommen.
Mylau wird wieder großgeschrieben - in einer Animation ist das schon Realität. An den nachts beleuchteten Stadtgarten-Großbuchstaben wird vielleicht schon im nächsten Jahr niemand vorbeikommen. Bild: Christian-Frank Knobloch
Sara Grasnick und Christoph Zöbisch im Gespräch. Im Hintergrund der süße Botschafter von Mylau, das Unternehmen Nawarra. Denkbar ist sogar ein separater Stadtgarten-Zugang für die Mitarbeiter der Süßwarenfabrik, für die Mittagspause etwa.
Sara Grasnick und Christoph Zöbisch im Gespräch. Im Hintergrund der süße Botschafter von Mylau, das Unternehmen Nawarra. Denkbar ist sogar ein separater Stadtgarten-Zugang für die Mitarbeiter der Süßwarenfabrik, für die Mittagspause etwa. Bild: Gerd Möckel
So könnte der Stadtgarten angelegt werden. Punkt 1: Mylau-Großbuchstaben. Punkt 2: Blühkräuterwiese. Punkt 3: Sitz-Lounge. Punkt 4: Grünes Klassenzimmer mit Sichtbetonwand als Projektionsfläche. Punkt 5: Grüne Tribüne. Punkt 6: Wege. Punkte 7: Balance-, Barfuß-, Kneippfad. Punkt 8: Skatepark.
So könnte der Stadtgarten angelegt werden. Punkt 1: Mylau-Großbuchstaben. Punkt 2: Blühkräuterwiese. Punkt 3: Sitz-Lounge. Punkt 4: Grünes Klassenzimmer mit Sichtbetonwand als Projektionsfläche. Punkt 5: Grüne Tribüne. Punkt 6: Wege. Punkte 7: Balance-, Barfuß-, Kneippfad. Punkt 8: Skatepark. Bild: Christian-Frank Knobloch
2,30 Meter hoch und nachts beleuchtet, so könnte das aussehen. Der Fotopunkt wird wohl sogar bekletterbar sein.
2,30 Meter hoch und nachts beleuchtet, so könnte das aussehen. Der Fotopunkt wird wohl sogar bekletterbar sein. Bild: Christian-Frank Knobloch
Viel Platz für Ideen und deren Verwirklichung.
Viel Platz für Ideen und deren Verwirklichung. Bild: Gerd Möckel
Der Stadtgarten-Entwurf beinhaltet eine Sitz-Lounge und ein kleines Amphitheater.
Der Stadtgarten-Entwurf beinhaltet eine Sitz-Lounge und ein kleines Amphitheater. Bild: Christian-Frank Knobloch
Reichenbach
Mylauer Stadtgarten-Visionäre ziehen das Tempo weiter an: „Es geht eben nicht alles den Bach runter“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für die Umsetzung der erst im Sommer aufgegleisten Pläne ist viel Fördergeld avisiert – zehn Jahre nach der Eingemeindung soll Mylau wieder großgeschrieben werden.

Riesige Mylau-Buchstaben als Fotopoint-Element, Sitz-Lounge, eine große Wand als Projektionsfläche, Blühwiesen, Bewegungs- und Spielangebote sowie künstlerische und digitale Elemente „zum Erleben, Fühlen und Entdecken“. Diese Vision für die Umgestaltung des kleinen Parks nahe der Nawarra-Süßwarenfabrik zum Stadtgarten Mylau findet...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
4 min.
Riesige Buchstaben, Sitz-Lounge, Mini-Amphitheater: Wozu Mylau einen Stadtgarten braucht
Sara und Jan Grasnick von der Kulturstiftung Mylau mit Architekt Christian-Frank Knobloch (v. l.) im Park zwischen Markt und Nawarra, wo der Stadtgarten Mylau entstehen soll.
Das Team der Kulturstiftung Mylau hat das Projekt entwickelt. Die Stadt Reichenbach will damit im Wettbewerb „Ab in die Mitte!“ punkten. Alle Interessenten sind für den 10. Oktober eingeladen.
Gerd Betka
18:18 Uhr
3 min.
Lichtentanne: Historiker sorgt für „gläsernes“ Schönfels
Jörg Hofmann trägt sich ins Ehrenbuch der Gemeinde Lichtentanne ein.
Schon als Kind habe er sich für Historie interessiert, sagt Dr. Jörg Hofmann. Jahrzehnte später verschafft ihm dieses Hobby einen Eintrag ins Ehrenbuch der Gemeinde Lichtentanne.
Torsten Piontkowski
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
1 min.
Flugzeug am Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt
Ein Flugzeug ist an einem Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt.
Ein Geschäftsflugzeug stürzt im US-Bundesstaat North Carolina ab. Medien berichten von mehreren Toten. Über der Landebahn ist eine dunkle Rauchwolke zu sehen.
03.11.2025
5 min.
Verkehrsinseln im Vogtland: Mylau hat bald die coolste - „ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“
Die Verkehrsinsel an der Auffahrt zur Burg Mylau wird Bühne für einen richtigen Hingucker - darauf freuen sich nicht nur diese Kinder aus der Nachbarschaft.
Der kleine Kreisverkehr am Fuße der Burg könnte unscheinbarer nicht sein. Bald ist er Bühne für einen knallbunten Hingucker - weil die Nachbarskinder vor Ideen sprühen.
Gerd Möckel
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
Mehr Artikel