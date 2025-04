Nach dem Beben: Vogtländische SPD wählt einen neuen Vorstand

Auf einem Parteitag in Reichenbach hat die vogtländische SPD ihr Führungspersonal neu bestimmt. Wie auf Bundesebene war eine Doppelspitze möglich. Kam es dazu?

Um die Mittagszeit hatte Benjamin Zabel die Nase voll. „Unser Parteitag geht jetzt schon zweieinhalb Stunden und über Inhalte haben wir immer noch nicht gesprochen“, sagte das Plauener SPD-Mitglied am Samstag in der Begegnungsstätte der Diakonie in Reichenbach. Stattdessen beschäftige man sich mit den üblichen Ritualen. Die vogtländische...