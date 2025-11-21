Nach Schnapsidee in Paris: Wie die Göltzschtalbrücke zu ihrem eigenen Whisky kommt

Reichenbach
Die Stadt Netzschkau und die Dresdner Whisky Manufaktur haben am Freitag eine gemeinsame Aktion gestartet. In Zentrum stehen zwei 225-Liter-Fässer mit Whisky der Marke Hellinger 42.
Am Anfang stand eine Schnaps-Idee, die Netzschkaus Bürgermeister Mike Purfürst (Gewerbeverein) und Thomas Michalski, Blend Master der Dresdner Whisky Manufaktur, ausheckten. Beide trafen sich im Mai eher zufällig auf der Eröffnungsveranstaltung von „Sachsen in Paris“ im Carrousel du Louvre – der eine, um die Göltzschtalbrücke zu...
