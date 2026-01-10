Nach tagelangem Stromausfall in Berlin: Was passiert bei einem Blackout im Vogtland?

Rund 45.000 Berliner Haushalte waren nach einem Brandanschlag auf Stromleitungen tagelang ohne Strom und Heizung. Wie wäre das Vogtland auf solch einen Krisenfall vorbereitet? Das Landratsamt arbeitet an Notfallplänen. Woran es bislang jedoch mangelt.

