MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach einem Alkoholtest ist ein Autofahrer in Reichenbach seine Fahrerlaubnis los.
Nach einem Alkoholtest ist ein Autofahrer in Reichenbach seine Fahrerlaubnis los. Bild: Marcus Brandt/dpa
Nach einem Alkoholtest ist ein Autofahrer in Reichenbach seine Fahrerlaubnis los.
Nach einem Alkoholtest ist ein Autofahrer in Reichenbach seine Fahrerlaubnis los. Bild: Marcus Brandt/dpa
Reichenbach
Nach Unfall in Reichenbach: BMW-Fahrer muss Fahrerlaubnis abgeben
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab, sein Wagen krachte gegen ein geparktes Fahrzeug. Die Polizei zieht seinen Führerschein aus dem Verkehr.

Ein alkoholisierter BMW-Fahrer hat am Freitagabend in Reichenbach für einen Verkehrsunfall gesorgt. Der 70-jährige Mann war gegen 18.20 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Bauhofstraße in die Bebelstraße abgebogen. Dabei kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort abgestellten Audi. Während der Unfallaufnahme...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:39 Uhr
4 min.
Die Stimmen nach dem Remis des FC Erzgebirge Aue: „Da braucht es die nötige Galligkeit“
Im ersten Spiel als neuer Cheftrainer hat Christoph Dabrowski eine Leistungssteigerung der Veilchen gesehen.
Der FC Erzgebirge wartet im neuen Jahr noch immer auf den ersten Sieg. Im Vergleich zu den Vorwochen aber gab es eine Leistungssteigerung. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.
Paul Steinbach
06.02.2026
3 min.
Insolventer Wirt aus dem Vogtland vor Gericht: Er zahlte seinen Angestellten keinen Lohn
Keinen Braten gibt es mehr in dem Lokal. Der Wirt stand wegen Insolvenzverschleppung vor Gericht (Symbolfoto).
Ein Gastwirt aus dem Vogtland ist in dieser Woche vor dem Amtsgericht Chemnitz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Schuldig gesprochen wurde er der Insolvenzverschleppung.
Cornelia Henze
13:33 Uhr
1 min.
Fahranfänger bei Unfall in Reichenbach verletzt
Die Polizei musste am Samstagfrüh einen Unfall nahe dem Obi-Markt in Reichenbach aufnehmen.
Der Mercedes-Fahrer kam mit seinem Auto nahe dem Obi-Markt von der Fahrbahn ab. Vorsorglich wurde er in ein Krankenhaus gebracht.
Swen Uhlig
17:36 Uhr
3 min.
BVB verkürzt durch späten Sieg Rückstand auf FC Bayern
Julian Brandt (r) jubelt mit Julian Ryerson über seinen Treffer.
Mit einem späten Tor hat Borussia Dortmund einen Auswärtssieg gefeiert und den Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern verkürzt. Das Bundesliga-Debüt von Werder-Trainer Daniel Thioune misslingt.
15:50 Uhr
1 min.
Unfall in Großschirma: Autofahrer rutscht bei Großvoigtsberg in den Graben
Der 59-Jährige rutschte mit seinem Pkw Cupra von der Straße.
Ein Autofahrer kam in Großvoigtsberg von der Straße ab und landete im Graben. Warum die Polizei den Führerschein sicherstellte.
Luisa Ederle
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel