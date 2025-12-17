MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Limbach hat es in der Nacht zum Mittwoch in einem Wohnhaus gebrannt.
In Limbach hat es in der Nacht zum Mittwoch in einem Wohnhaus gebrannt. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
In Limbach hat es in der Nacht zum Mittwoch in einem Wohnhaus gebrannt.
In Limbach hat es in der Nacht zum Mittwoch in einem Wohnhaus gebrannt. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Reichenbach
Nächtlicher Feuerwehreinsatz im vogtländischen Limbach
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem Wohnhaus war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Was bislang bekannt ist.

Einen Feuerwehreinsatz hat es in der Nacht zum Mittwoch im vogtländischen Limbach gegeben. Die örtliche Feuerwehr wurde gegen 1 Uhr zu einem Haus an der Plauener Straße gerufen. Dort war es in einem Zimmer zu einer Rauchentwicklung gekommen. Durch den schnellen Einsatz gelang es, die Ausbreitung des Brandes zu behindern. Wie die Polizei auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:05 Uhr
1 min.
Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes
Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben.
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.
Bernd Jubelt
09:01 Uhr
5 min.
Hitserie geht weiter: Verlässt Emily Paris wirklich für Rom?
Statt in Paris ist die junge Protagonistin Emily zu Staffelbeginn in Rom. (Archivbild)
Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin "Emily in Paris", beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.
Rachel Sommer, dpa
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
08.12.2025
1 min.
Wohnhaus in Lauenhain nach Brand vorerst unbewohnbar
In Lauenhain hat es am Sonntag in einem Wohnhaus gebrannt.
Vermutlich ein technischer Defekt setzte in Lauenhain in einem Keller einen Wäschetrockner in Brand. Das Wohnhaus ist vorerst nicht bewohnbar.
Manuel Niemann
29.11.2025
3 min.
Ort im Vogtland ehrt mutige Familie nach Großbrand: „Unglaubliche Solidarität gezeigt“
Rosemarie, Jörgen, Evelyn und Achim Buchauer erhalten den Bürgerpreis.
Im Limbacher Gemeinderat wurde eine Familie in zwei Generationen mit dem Bürgerpreis ausgezeichnet. Sie hatten nach dem Brand am Ostersonntag unkompliziert geholfen.
Petra Steps
Mehr Artikel