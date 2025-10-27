Neuberinhaus Reichenbach erlebt doppelte Premiere mit Jazz und Modern Classic

Reichenbach
Erstmals ist eine Bühne mitten in den Großen Saal gebaut worden. Die neue Optik tat den Konzerten mit dem Pete-Roth-Trio und Marius Leicht gut.
Gelungene Premiere. Die Bühne für zwei Konzerte wurde erstmals mitten in den Großen Saal des Neuberinhauses gebaut. Drum herum standen in Dreierreihen Besucherstühle, darunter auch bequeme Lounge-Sessel. Die Ersten, die in dieser neuen Optik auftraten, waren am Freitag die Jazzer des Pete-Roth-Trios. Im Foto links: Pete Roth an der Gitarre und...
