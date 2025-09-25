Neuberinhaus Reichenbach: Vier Stunden am Herzschlag der Kultur

Für den Frauenchor, die Philharmonie, Tanz- und Theatergruppen, Mal- und Klöppelzirkel, Münzkundler und viele mehr bietet das Haus eine Heimstatt. Was 200 Besucher am Tag der offenen Tür erlebten.

„Es ist ein Glück, dass es das Neuberinhaus gibt. Es ist für unseren Chor eine Heimstatt. Für viele andere Gruppen und Vereine auch. Es ist unverzichtbar", sagte Marion Servé, Vereinsvorsitzende des Frauenchores Reichenbach. Sie sprach damit am Mittwoch beim Tag der offenen Tür im Neuberinhaus den lokalen Akteuren aus dem Herzen, die sich...