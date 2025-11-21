Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf die Bautafel an den Containern von Maersk Sealand wartet man seit Jahren vergebens.
Auf die Bautafel an den Containern von Maersk Sealand wartet man seit Jahren vergebens.
Reichenbach
Neue Interessenten für Filetstück im Industriegebiet an der A 72 bei Reichenbach
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 2021 besteht der Ansiedlungsvertrag mit Hawle Kunststoff. Das Unternehmen hat seine Investition jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie der Planungszweckverband PIA nun reagiert.

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Der Spruch des Dichters und Zeichners Wilhelm Busch trifft auf eine Industrieansiedlung an der A 72 bei Reichenbach zu. „Unser letztes großes Filetstück“, hatte der damalige Oberbürgermeister Raphael Kürzinger (CDU), zugleich Vorsitzender des Planungszweckverbandes PIA, im Januar 2021...
