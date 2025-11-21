Neue Interessenten für Filetstück im Industriegebiet an der A 72 bei Reichenbach

Reichenbach
Seit 2021 besteht der Ansiedlungsvertrag mit Hawle Kunststoff. Das Unternehmen hat seine Investition jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie der Planungszweckverband PIA nun reagiert.
Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Der Spruch des Dichters und Zeichners Wilhelm Busch trifft auf eine Industrieansiedlung an der A 72 bei Reichenbach zu. „Unser letztes großes Filetstück“, hatte der damalige Oberbürgermeister Raphael Kürzinger (CDU), zugleich Vorsitzender des Planungszweckverbandes PIA, im Januar 2021...
