Neue Straßenlaternen in Reichenbach – Wie schauen Stadträte auf „Eva“ und „Alfons“?

In Reichenbach werden verschiedene Straßenleuchten erneuert. Die vorgeschlagenen Modelle trafen im Rathaus nicht immer den Geschmack einiger Stadträte. Wo leuchten sie in Zukunft?

Die Straßenbeleuchtung am Damaschkeweg in Mylau soll im nächsten Jahr zusammen mit dem Trinkwassernetz erneuert werden. Dies hat der Technische Ausschuss entschieden. Vier Leuchten sollen abgebaut und acht neue vom Typ „Eva“ installiert werden. Ein Modell, dessen Design eher klassisch wirkt. Geplant ist eine Leistungsreduzierung von 22 bis 4...