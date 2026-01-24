MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Neue Straßenlaternen in Reichenbach – Wie schauen Stadträte auf „Eva“ und „Alfons“?

Das Lampenmodell „Eva“ ähnelt klassischen Leuchten, wie dieser am Reichenbacher Marktplatz.
Das Lampenmodell „Eva“ ähnelt klassischen Leuchten, wie dieser am Reichenbacher Marktplatz. Bild: Caspar Leder
Das Lampenmodell „Eva“ ähnelt klassischen Leuchten, wie dieser am Reichenbacher Marktplatz.
Das Lampenmodell „Eva“ ähnelt klassischen Leuchten, wie dieser am Reichenbacher Marktplatz. Bild: Caspar Leder
Reichenbach
Neue Straßenlaternen in Reichenbach – Wie schauen Stadträte auf „Eva“ und „Alfons“?
Redakteur
Von Caspar Leder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Reichenbach werden verschiedene Straßenleuchten erneuert. Die vorgeschlagenen Modelle trafen im Rathaus nicht immer den Geschmack einiger Stadträte. Wo leuchten sie in Zukunft?

Die Straßenbeleuchtung am Damaschkeweg in Mylau soll im nächsten Jahr zusammen mit dem Trinkwassernetz erneuert werden. Dies hat der Technische Ausschuss entschieden. Vier Leuchten sollen abgebaut und acht neue vom Typ „Eva“ installiert werden. Ein Modell, dessen Design eher klassisch wirkt. Geplant ist eine Leistungsreduzierung von 22 bis 4...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.01.2026
4 min.
„Die Deutschen sind verrückt“: Britischer Rennfahrer berichtet über seinen Start beim Ice King Battle in Schöneck
Brad Eldershaw aus England war beim RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck mit seiner Drift-Limousine am Start.
International besetzt war das RD48 Ice King Battle in Schöneck. Rund 10.000 Besucher verfolgten das verrückte Autorennen am Skihang. Fahrer Brad Eldershaw aus England erzählt, wie er seine Teilnahme erlebt hat.
Christian Schubert
25.01.2026
2 min.
Trump lobt britische Soldaten als "großartigste Kämpfer"
Trump lobt das britische Militär - nach heftiger Kritik an seinen früheren Äußerungen. (Archivbild)
Donald Trumps abfällige Äußerungen über Nato-Soldaten in Afghanistan lösten vor allem in Großbritannien Empörung aus. Nun rudert der US-Präsident zurück.
10:00 Uhr
3 min.
Aus Reichenbach zum „König der Löwen“? Wie ein Kinderheim eine Spende nutzen will
Den „König der Löwen“ besuchen wohl bald Kinder aus Reichenbach.
Das Reichenbacher Regebogenhaus erhält eine Spende von Kunden der Sparkasse. Was plant das Heim für Kinder und Jugendliche mit dem Geld?
Caspar Leder
17:43 Uhr
1 min.
Vogtland: Unfall mit Todesfolge nahe der B 92
Ein Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagnachmittag im Vogtland ereignet.
Ein Volvo-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz tödlich verunglückt.
Sabine Schott
25.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 25.01.2026
 6 Bilder
Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.
17:10 Uhr
1 min.
Sperrung auf der Burgstraße in Reichenbach dauert an
Auf der Burgstraße in Reichenbach wird aktuell gebaut. Grund sind Probleme an Gasleitungen.
Seit vergangener Woche wird auf der Burgstraße an einer Gasleitung gearbeitet. Warum das länger dauert, als bisher angenommen.
Caspar Leder
Mehr Artikel