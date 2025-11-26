Neuentdeckung aus dem Vogtland geht mit MDR Jump auf Weihnachtsmarkt-Tour

Gleich bei vier Terminen ist Pascov aus Reichenbach dabei. Dargeboten werden auch eigene Titel. Wann das Video zur Debüt-Single „Behind Your Smile“ auf 17 Streaming-Plattformen zu finden sein soll.

MDR Jump, die Popwelle des Mitteldeutschen Rundfunks, rüstet sich für die neue Weihnachtsmarkt-Tour. 2025 ist mit Pascov auch eine Neuentdeckung aus dem Vogtland dabei. Pascov ist Pascal Meyer (26), Rock- und Popmusiker aus Reichenbach mit der markanten, rauen Stimme. Er spielt Gitarre. Ihm zur Seite steht Pascal Fläschendräger (29), der aus... MDR Jump, die Popwelle des Mitteldeutschen Rundfunks, rüstet sich für die neue Weihnachtsmarkt-Tour. 2025 ist mit Pascov auch eine Neuentdeckung aus dem Vogtland dabei. Pascov ist Pascal Meyer (26), Rock- und Popmusiker aus Reichenbach mit der markanten, rauen Stimme. Er spielt Gitarre. Ihm zur Seite steht Pascal Fläschendräger (29), der aus...