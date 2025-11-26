Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Pascal Meyer (l.) und Pascal Fläschendräger gehen mit MDR Jump auf Weihnachtsmarkt-Tour.
Pascal Meyer (l.) und Pascal Fläschendräger gehen mit MDR Jump auf Weihnachtsmarkt-Tour. Bild: Gerd Betka
Pascal Meyer (l.) und Pascal Fläschendräger gehen mit MDR Jump auf Weihnachtsmarkt-Tour.
Pascal Meyer (l.) und Pascal Fläschendräger gehen mit MDR Jump auf Weihnachtsmarkt-Tour. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Neuentdeckung aus dem Vogtland geht mit MDR Jump auf Weihnachtsmarkt-Tour
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gleich bei vier Terminen ist Pascov aus Reichenbach dabei. Dargeboten werden auch eigene Titel. Wann das Video zur Debüt-Single „Behind Your Smile“ auf 17 Streaming-Plattformen zu finden sein soll.

MDR Jump, die Popwelle des Mitteldeutschen Rundfunks, rüstet sich für die neue Weihnachtsmarkt-Tour. 2025 ist mit Pascov auch eine Neuentdeckung aus dem Vogtland dabei. Pascov ist Pascal Meyer (26), Rock- und Popmusiker aus Reichenbach mit der markanten, rauen Stimme. Er spielt Gitarre. Ihm zur Seite steht Pascal Fläschendräger (29), der aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
20.10.2025
4 min.
Musiker-Duo aus dem Vogtland fiebert Auftritt beim MDR-Jump-Hörerkonzert mit Johannes Oerding entgegen
Pascal Fläschendräger und Pascal Meyer (r.) aus Reichenbach treten am Dienstag im Vorprogramm beim MDR-Jump-Hörerkonzert mit Johannes Oerding im Kloster Anrode in Thüringen auf.
Pascal Meyer und Pascal Fläschendräger stehen am Dienstag im Kloster Anrode auf der Bühne bei einem ganz besonderen Konzert. Für die beiden geht damit ein kleiner Traum in Erfüllung.
Gerd Betka
08:47 Uhr
1 min.
Viele Glätteunfälle in Oberlausitz und Erzgebirge
Vor allem der Osten Sachsen war am Morgen von der Glätte betroffen. (Archivbild)
Lkw bleiben liegen, Straßen werden wegen Unfällen gesperrt: In Teilen Sachsens bringt Glätte am Morgen den Verkehr ins Stocken.
08:38 Uhr
1 min.
Junge Kegler aus dem Erzgebirge bleiben beim Tabellenführer chancenlos
Die Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge blieben zuletzt unter ihren Möglichkeiten.
Die U 19 des SV Saxonia Bernsbach verlor in der Verbandsliga bei Fortuna Leipzig. Nur die U 14 der SG Grünhain/Lößnitz durfte jubeln.
Stefan Werth
17:30 Uhr
4 min.
Nach Schnapsidee in Paris: Wie die Göltzschtalbrücke zu ihrem eigenen Whisky kommt
Die Protagonisten der Whisky-Aktion am Pickup mit den beiden Fässern: Roland Hess, Markus Fischer, Mike Purfürst, Thomas Michalski, Frank Leichsenring und Jörg Hans.
Die Stadt Netzschkau und die Dresdner Whisky Manufaktur haben am Freitag eine gemeinsame Aktion gestartet. In Zentrum stehen zwei 225-Liter-Fässer mit Whisky der Marke Hellinger 42.
Gerd Betka
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel