Neuentdeckung aus dem Vogtland geht mit MDR Jump auf Weihnachtsmarkt-Tour

Reichenbach
Gleich bei vier Terminen ist Pascov aus Reichenbach dabei. Dargeboten werden auch eigene Titel. Wann das Video zur Debüt-Single „Behind Your Smile“ auf 17 Streaming-Plattformen zu finden sein soll.
MDR Jump, die Popwelle des Mitteldeutschen Rundfunks, rüstet sich für die neue Weihnachtsmarkt-Tour. 2025 ist mit Pascov auch eine Neuentdeckung aus dem Vogtland dabei. Pascov ist Pascal Meyer (26), Rock- und Popmusiker aus Reichenbach mit der markanten, rauen Stimme. Er spielt Gitarre. Ihm zur Seite steht Pascal Fläschendräger (29), der aus...
