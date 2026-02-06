Neuerrichtetes Gebäude brennt in Reichenbach

Reichenbach
Mehrere Wehren mussten am Donnerstagabend sowie am Freitagfrüh zu einem Brand in den Ortsteil Obermylau ausrücken. Der Sachschaden ist beträchtlich.
Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend im Reichenbacher Ortsteil Obermylau: Wie die Polizei auf Anfrage berichtet, wurden die Wehren Reichenbach, Mylau und Obermylau zu einem Brand am Schillerweg gerufen. Dort brannte die Fassade eines neu errichteten Wohnhauses, die Flammen hatten sich bereits auf Teile des Daches ausgebreitet. Mehrere Trupps gingen...
