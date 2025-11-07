Neumark: Ehre für einen Vogtländer für viele Stunden Ehrenamt

Für sein außerordentliches Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr Neumark wurde Frank Riedel geehrt. Die Feuerwehr ist nicht das einzige Ehrenamt.

Der Gemeinderat Neumark hat in seiner jüngsten Sitzung einen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr für außerordentliches ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Die Auszeichnung ging in den Ortsteil Schönbach, wo Frank Riedel seit 1996 Mitglied der Feuerwehr ist. 2005 übernahm der Oberbrandmeister die Aufgabe des Ortswehrleiters. Doch das ist...