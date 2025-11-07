Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bürgermeister Sven Köpp (re.) ehrt Frank Riedel für sein ehrenamtliches Engagement. Bild: JB Steps
Bürgermeister Sven Köpp (re.) ehrt Frank Riedel für sein ehrenamtliches Engagement. Bild: JB Steps
Bürgermeister Sven Köpp (re.) ehrt Frank Riedel für sein ehrenamtliches Engagement.
Bürgermeister Sven Köpp (re.) ehrt Frank Riedel für sein ehrenamtliches Engagement. Bild: JB Steps
Reichenbach
Neumark: Ehre für einen Vogtländer für viele Stunden Ehrenamt
Von Petra Steps
Für sein außerordentliches Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr Neumark wurde Frank Riedel geehrt. Die Feuerwehr ist nicht das einzige Ehrenamt.

Der Gemeinderat Neumark hat in seiner jüngsten Sitzung einen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr für außerordentliches ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Die Auszeichnung ging in den Ortsteil Schönbach, wo Frank Riedel seit 1996 Mitglied der Feuerwehr ist. 2005 übernahm der Oberbrandmeister die Aufgabe des Ortswehrleiters. Doch das ist...
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
01.10.2025
5 min.
Rückblick auf 800 Jahre Neumark: „So eine positive Stimmung habe ich noch nie erlebt“
Die Litfaßsäule am Bahnhofsberg hat Daniel Dürbeck für das Jubiläum gestaltet. Die historischen Bilder sollen noch lange zu sehen sein.
800 Jahre Neumark haben gezeigt: Die Neumarker wissen zu feiern. Petra Steps sprach mit Bürgermeister Sven Köpp (FDP) über das Jubiläum und Ideen, um den Aufschwung in die kommenden Jahre zu retten.
Petra Steps
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
08.10.2025
1 min.
Wer den Neumarker Bürgerpreis bekommt
Sven Köpp, Preisträgerin Birgit Graupner und Annette Redmer, Sparkasse Reichenbach
Es war nicht einfach, den Namen für den Gewinner des Bürgerpreises 2025 in der Gemeinde Neumark geheimzuhalten, doch die Überraschung ist gelungen.
Petra Steps
