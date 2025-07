Onkel Fritz hat jetzt ein Gesicht - Ein besonderes Bild für einen besonderen Laden im Vogtland

Bisher hatte der Genossenschaftsladen in Lengenfeld nur einen Namen: Onkel Fritz. Maler Matthias Hartung hat der imaginären Figur ein Gesicht gegeben. Was er sich dabei überlegt hat.

Wenn am Freitag der Lengenfelder Onkel-Fritz-Laden wieder öffnet, vorerst zwei Tage pro Woche, dann prangt über dem Tresen das Porträt eines reiferen Herren mit Vollbart, gekleidet in einen dunklen Anzug mit Weste und rotem Schlips. Mit etwas Stirnrunzeln schaut er, eine Hand auf der Registrierkasse ruhend, durchaus nachdenklich in die Welt....