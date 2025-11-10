Ortschaftsrat Mylau muss zum zweiten Mal nachsitzen

Das Ausscheiden von Eberhard Hummel ist jetzt offiziell. Seit Juli zog sich die Sache hin. Erst die zweite Sondersitzung sorgte für Klarheit.

In der zweiten Sondersitzung zum Thema hat der Ortschaftsrat Mylau jetzt mit fünf Ja-Stimmen bei einer Enthaltung das Ausscheiden von Eberhard Hummel (BI Reichenbach-Mylau) festgestellt. Ende Mai hatte Hummel in einem Brief an den Oberbürgermeister „aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen" zum nächstmöglichen Zeitpunkt um die...