Parkour-Workshop und Sommerkino versüßen Ferien in Reichenbach

Das Neuberinhaus hat sich in der Spielzeitpause etwas einfallen lassen. An fünf Tagen geht es um die Kunst der effizienten Fortbewegung im urbanen Raum.

Das Neuberinhaus Reichenbach bietet Kurzweil in den Sommerferien. Vom 30. Juni bis 2. Juli findet der erste Teil der Parkour-Workshops in der Turnhalle Cunsdorfer Straße statt. Teil zwei folgt vom 4. bis 6. August in der Turnhalle des Goethe-Gymnasiums. Die Workshops, die man auch nur an einzelnen Tagen nutzen kann, sind für Jugendliche ab...