Wer aus dem Vogtland in Richtung Leipzig fährt, muss in Zwickau bald lange warten.
Fahrgäste der Vogtlandbahn nach Leipzig müssen ab 14. Dezember mehr Zeit einplanen.
Auch der Leipziger Flughafen ist künftig für viele Vogtländer per Zug schlechter zu erreichen.
Reichenbach
Pendlerfrust im Vogtland: Warum die Fahrt nach Leipzig bald länger dauert
Redakteur
Von Gunter Niehus
Am 14. Dezember tritt ein neuer Zugfahrplan in Kraft. Viele Vogtländer, die mit der S-Bahn nach Leipzig fahren, müssen dann in Zwickau deutlich länger auf ihren Anschlusszug warten. Wer betroffen ist.

Holger Zöbisch kennt das schon. Wenn der Zug aus Richtung Merseburg wieder mal Verspätung hat, holt der Auerbacher Optiker seine Tochter oft am Bahnhof in Zwickau ab. Schließlich soll sie dort nicht ewig auf ihren Anschlusszug nach Rodewisch warten. Doch ab 14. Dezember muss Zöbisch sie auch dann in Zwickau abholen, wenn der Zug pünktlich...
