Regionale Nachrichten und News
  • Platz für Koffer und kostenloses Surfen: Mit diesen Zügen fahren Vogtländer bald ohne Umsteigen zum Leipziger Flughafen

Die neuen Züge tragen schon die Aufschrift der Länderbahn.
Die neuen Züge tragen schon die Aufschrift der Länderbahn. Bild: Länderbahn
Im neuen Zug ist viel Platz – auch für Fahrräder.
Im neuen Zug ist viel Platz – auch für Fahrräder. Bild: Länderbahn
Die Toiletten sind barrierefrei.
Die Toiletten sind barrierefrei. Bild: Länderbahn
Über Steckdosen kann man während der Fahrt beispielsweise sein Handy laden.
Über Steckdosen kann man während der Fahrt beispielsweise sein Handy laden. Bild: Länderbahn
Platz für Koffer und kostenloses Surfen: Mit diesen Zügen fahren Vogtländer bald ohne Umsteigen zum Leipziger Flughafen
Von Gunter Niehus
Für Fluggäste mit viel Gepäck sind die neuen Züge der Vogtlandbahn ideal: Viel Stauraum und direkte Verbindungen machen die Reise entspannter. Auf was sich Fahrgäste sonst noch freuen können.

Viel Platz auf breiten Sitzen, jede Menge Stauraum für Gepäck und kostenloses W-Lan – damit locken die neuen Züge der Vogtlandbahn für die Fahrt nach Leipzig. Die Fahrzeuge, die ab Dezember 2026 als S-Bahn zwischen dem Vogtland und Leipzig einschließlich Flughafen verkehren, sind jetzt öffentlich vorgestellt worden. „Die Plätze sind...
