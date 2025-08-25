Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Plötzlich Herzstillstand: So sind Ersthelfer im Vogtland und in Westsachsen jetzt schneller beim Patienten als der Notarzt

Andreas Reuter, Lara Hendel und Moritz Gräßler (von links) sind erfahrene Ersthelfer und wissen, worauf es bei einer Herzdruckmassage ankommt. Sie haben als erste die App getestet. Foto: Uwe Selbmann
Andreas Reuter, Lara Hendel und Moritz Gräßler (von links) sind erfahrene Ersthelfer und wissen, worauf es bei einer Herzdruckmassage ankommt. Sie haben als erste die App getestet. Foto: Uwe Selbmann Bild: Uwe Selbmann
Andreas Reuter, Lara Hendel und Moritz Gräßler (von links) sind erfahrene Ersthelfer und wissen, worauf es bei einer Herzdruckmassage ankommt. Sie haben als erste die App getestet. Foto: Uwe Selbmann
Andreas Reuter, Lara Hendel und Moritz Gräßler (von links) sind erfahrene Ersthelfer und wissen, worauf es bei einer Herzdruckmassage ankommt. Sie haben als erste die App getestet. Foto: Uwe Selbmann Bild: Uwe Selbmann
Jetzt kostenfrei lesen bis 28. Aug. 17:00!
Reichenbach
Plötzlich Herzstillstand: So sind Ersthelfer im Vogtland und in Westsachsen jetzt schneller beim Patienten als der Notarzt
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Reanimation erforderlich“: Drei- bis viermal täglich erhalten Rettungsdienste im Vogtland und Westsachsen dieses Einsatz-Stichwort. Jetzt zählt jede Minute. Dank einer App kann lebensrettende Hilfe nun schneller zur Stelle sein.

Vogtland/Westsachsen.

Ein lauter Signalton auf ihren Smartphones lässt Lara Hendel und Andreas Reuter aufschrecken. Notfalls holt er sie auch aus dem Schlaf. Sie wissen sofort: Jetzt ist ihr Einsatz als Ersthelfer gefragt. In ihrer Nähe gibt es einen Notfall. Denn mit dem Ton fragt eine App auf ihrem Handy, ob sie bereit für einen Einsatz sind.

Beide bestätigen. Auch ein Auto hat das junge Paar zur Verfügung. Mehr Angaben sind nicht notwendig. Binnen Sekunden aber erhalten beide über die App eine Rückmeldung mit Einsatzadresse und Navigationshilfe: Nur 200 Meter von ihrer Wohnung in Plauen entfernt benötigt ein Mensch Hilfe. Herz-Kreislauf-Stillstand. Er muss reanimiert werden.

Reanimation: Täglich drei bis vier Fälle in Südwestsachsen

Die 24-jährige Studentin der WHZ Zwickau und ihr 28-jähriger Partner aus Plauen gehören zu inzwischen über 600 Ersthelfern, die sich für die App "First Responder" (engl. Ersthelfer) des Rettungszweckverbandes Südwestsachsen registriert haben. Mit deren Hilfe bringt der Verband bei Reanimationsfällen beherzt handelnde Ersthelfer schneller zum Einsatz, als Rettungsdienst und Notarzt vor Ort sein können.

Rettungszweckverbands-Chef Jens Leistner (links) und Bernd Krämer, Ärztlicher Leiter, erklären die neue App.
Rettungszweckverbands-Chef Jens Leistner (links) und Bernd Krämer, Ärztlicher Leiter, erklären die neue App. Bild: Ellen Liebner
Die App heißt „First Responder“.
Die App heißt „First Responder“. Bild: Ellen Liebner
Rettungszweckverbands-Chef Jens Leistner (links) und Bernd Krämer, Ärztlicher Leiter, erklären die neue App.
Rettungszweckverbands-Chef Jens Leistner (links) und Bernd Krämer, Ärztlicher Leiter, erklären die neue App. Bild: Ellen Liebner
Die App heißt „First Responder“.
Die App heißt „First Responder“. Bild: Ellen Liebner

Dr. Bernd Krämer ist Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes beim Verband. Wie er sagt, kommen Einsätze mit dem Stichwort "Reanimation" im Verbandsgebiet - den Landkreisen Zwickau und Vogtland - drei- bis viermal täglich vor. Vom Notruf bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes vergehen im Durchschnitt acht bis zwölf Minuten. Doch bei Herz-Kreislauf-Stillstand kommt es auf jede Minute an. Ab der dritten Minute sterben Hirnzellen ab.

Lara Hendel und Andreas Reuter springen ins Auto. Die App lotst sie. Angehörige haben den kollabierten Mann in stabile Seitenlage gebracht. Das ist, was den meisten aus einem Erste-Hilfe-Kurs hängen bleibt. Oft setzt dann bei Betroffenen eine gewisse Schockstarre ein. Doch bei Herzstillstand kommt es auf zügige Herzdruckmassage an.

Das ist die Idee hinter "First Responder": Weil Erste Hilfe oft aus falschen Ängsten, Schock oder anderen Gründen ausbleibt, bringt die App in der Nähe befindliche Ersthelfer an die Orte, an denen schnelles Handeln gefragt ist. Verbandsgeschäftsführer Jens Leistner: "Wir drehen den Spieß um."

Mehr als 600 Ersthelfer haben sich nach einem Aufruf bereits gemeldet.
Mehr als 600 Ersthelfer haben sich nach einem Aufruf bereits gemeldet. Bild: Ellen Liebner
Mehr als 600 Ersthelfer haben sich nach einem Aufruf bereits gemeldet.
Mehr als 600 Ersthelfer haben sich nach einem Aufruf bereits gemeldet. Bild: Ellen Liebner

Lara Hendel und Andreas Reuter haben als Ersthelfer "extreme Dankbarkeit" erlebt, wie sie sagt. Auch dieses Mal läuft alles mustergültig: "Die Angehörigen hatten super gehandelt. Und es hat dann nur nochmal drei bis vier Minuten gedauert, bis der Rettungsdienst da war." Wie die beiden erfahren haben, ging alles gut aus. Der Mann habe sich in der Klinik schnell erholt.

Dr. Bernd Krämer weiß: Das wird nicht bei jedem Einsatz so sein. Aber auch das sei ein Vorteil der via App registrierten Ersthelfer: Auf Wunsch können sie nach einem Einsatz Beistand bekommen. Ein weiterer: Sie sind auf ihrem Weg haftpflicht- und unfallversichert.

Wie das Ersthelfer-Netz dichter geknüpft werden kann

Erst im Juni brachte der Verband die App offiziell an den Start. Geschäftsführer Jens Leistner ist sehr dankbar für die bisherige Resonanz. Doch klar ist auch: Je mehr mitmachen, je engmaschiger das Netz, desto besser. Desto wahrscheinlicher, dass qualifizierte Ersthelfer schnell an einem Notfallort sein können. In der App registrieren können sich alle Bürger der Landkreise Zwickau und Vogtland, die über ein Smartphone verfügen und einen Lehrgang "Erste Hilfe" oder "Betrieblicher Ersthelfer" besucht haben. Er sollte nicht länger als zwei Jahre zurückliegen.

Was bei einem Notruf zuerst genannt werden sollte

Für Lara Hendel und Andreas Reuter war der Einsatz in Plauen nicht ihr einziger. Beide waren schon an der Erprobungsphase der App beteiligt - er als hauptberuflicher Mitarbeiter des Rettungsdienstes, sie als ehrenamtliche Helferin beim Katastrophenschutz. Mehr als zehnmal wurden sie bisher per App angefragt. Jens Leistner und Dr. Bernd Krämer erklären, wie das funktioniert: Die Anwendung verfolgt im Hintergrund Standorte der registrierten Mobilfunknummern. Trifft in der Leitstelle ein Notruf ein, setzt der Disponent zuerst Notarzt und Rettungsdienst in Bewegung. Dr. Krämer: "Deshalb ist die erste Frage immer: Wo ist der Einsatzort?" Geht es um Reanimation, wird parallel nun auch die App-Anfrage an Ersthelfer in der Nähe ausgelöst. (us)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
13:49 Uhr
1 min.
Besonderes Konzert im Vogtland: Vier Kantoren singen
In der Trinitatiskirche Bad Elster gibt es am Samstag ein Kantorenkonzert.
Eine Premiere gibt es am Samstagabend in der Trinitatiskirche Bad Elster: ein Kirchenmusiker-Quartett aus der Region und vier Stimmlagen.
Ronny Hager
19.05.2025
4 min.
Arbeitspflicht für Asylbewerber: Wie ist der Stand im Vogtlandkreis?
Alivio Rezario aus Venezuela (links) und Yurlan Rivero aus Tunesien sieben in Plauen frischen Sand für den Sandkasten.
Asylbewerber können zu gemeinnützigen Arbeiten verpflichtet werden. Das war vor einem Jahr im Vogtland ein großes Thema. Wie weit ist der Landkreis bei der Umsetzung gekommen? Der Chef des Ausländeramtes gibt Auskunft.
Uwe Selbmann
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
30.06.2025
2 min.
Zwickau: Projekt gestartet für schnelle Hilfe im Notfall
Wo finde ich im Notfall den nächstgelegenen Defibrillator? Ein Ersthelfer-Projekt widmet sich diesem Problem.
Der Rettungszweckverband Südwestsachsen hat eine Ersthelfer-Homepage gestartet und befasst sich mit der Thematik auch auf Social-Media-Kanälen.
Jens Arnold
13:49 Uhr
2 min.
Gelingt Überraschungs-Tabellenführer VfB Schöneck der dritte Streich?
Symbolfoto: Pixabay
In der Fußball-Sachsenklasse haben die Schönecker wie auch die Oelsnitzer am Sonntag Heimrecht. Beim kommenden Gegner des VfB holte Merkur zuletzt einen Zähler.
Thomas Gräf
Mehr Artikel