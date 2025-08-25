Jetzt kostenfrei lesen bis 28. Aug. 17:00!

Plötzlich Herzstillstand: So sind Ersthelfer im Vogtland und in Westsachsen jetzt schneller beim Patienten als der Notarzt

„Reanimation erforderlich“: Drei- bis viermal täglich erhalten Rettungsdienste im Vogtland und Westsachsen dieses Einsatz-Stichwort. Jetzt zählt jede Minute. Dank einer App kann lebensrettende Hilfe nun schneller zur Stelle sein.

Vogtland/Westsachsen. Ein lauter Signalton auf ihren Smartphones lässt Lara Hendel und Andreas Reuter aufschrecken. Notfalls holt er sie auch aus dem Schlaf. Sie wissen sofort: Jetzt ist ihr Einsatz als Ersthelfer gefragt. In ihrer Nähe gibt es einen Notfall. Denn mit dem Ton fragt eine App auf ihrem Handy, ob sie bereit für einen Einsatz sind.

Beide bestätigen. Auch ein Auto hat das junge Paar zur Verfügung. Mehr Angaben sind nicht notwendig. Binnen Sekunden aber erhalten beide über die App eine Rückmeldung mit Einsatzadresse und Navigationshilfe: Nur 200 Meter von ihrer Wohnung in Plauen entfernt benötigt ein Mensch Hilfe. Herz-Kreislauf-Stillstand. Er muss reanimiert werden.

Reanimation: Täglich drei bis vier Fälle in Südwestsachsen

Die 24-jährige Studentin der WHZ Zwickau und ihr 28-jähriger Partner aus Plauen gehören zu inzwischen über 600 Ersthelfern, die sich für die App "First Responder" (engl. Ersthelfer) des Rettungszweckverbandes Südwestsachsen registriert haben. Mit deren Hilfe bringt der Verband bei Reanimationsfällen beherzt handelnde Ersthelfer schneller zum Einsatz, als Rettungsdienst und Notarzt vor Ort sein können.

Dr. Bernd Krämer ist Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes beim Verband. Wie er sagt, kommen Einsätze mit dem Stichwort "Reanimation" im Verbandsgebiet - den Landkreisen Zwickau und Vogtland - drei- bis viermal täglich vor. Vom Notruf bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes vergehen im Durchschnitt acht bis zwölf Minuten. Doch bei Herz-Kreislauf-Stillstand kommt es auf jede Minute an. Ab der dritten Minute sterben Hirnzellen ab.

Lara Hendel und Andreas Reuter springen ins Auto. Die App lotst sie. Angehörige haben den kollabierten Mann in stabile Seitenlage gebracht. Das ist, was den meisten aus einem Erste-Hilfe-Kurs hängen bleibt. Oft setzt dann bei Betroffenen eine gewisse Schockstarre ein. Doch bei Herzstillstand kommt es auf zügige Herzdruckmassage an.

Das ist die Idee hinter "First Responder": Weil Erste Hilfe oft aus falschen Ängsten, Schock oder anderen Gründen ausbleibt, bringt die App in der Nähe befindliche Ersthelfer an die Orte, an denen schnelles Handeln gefragt ist. Verbandsgeschäftsführer Jens Leistner: "Wir drehen den Spieß um."

Lara Hendel und Andreas Reuter haben als Ersthelfer "extreme Dankbarkeit" erlebt, wie sie sagt. Auch dieses Mal läuft alles mustergültig: "Die Angehörigen hatten super gehandelt. Und es hat dann nur nochmal drei bis vier Minuten gedauert, bis der Rettungsdienst da war." Wie die beiden erfahren haben, ging alles gut aus. Der Mann habe sich in der Klinik schnell erholt.

Dr. Bernd Krämer weiß: Das wird nicht bei jedem Einsatz so sein. Aber auch das sei ein Vorteil der via App registrierten Ersthelfer: Auf Wunsch können sie nach einem Einsatz Beistand bekommen. Ein weiterer: Sie sind auf ihrem Weg haftpflicht- und unfallversichert.

Wie das Ersthelfer-Netz dichter geknüpft werden kann

Erst im Juni brachte der Verband die App offiziell an den Start. Geschäftsführer Jens Leistner ist sehr dankbar für die bisherige Resonanz. Doch klar ist auch: Je mehr mitmachen, je engmaschiger das Netz, desto besser. Desto wahrscheinlicher, dass qualifizierte Ersthelfer schnell an einem Notfallort sein können. In der App registrieren können sich alle Bürger der Landkreise Zwickau und Vogtland, die über ein Smartphone verfügen und einen Lehrgang "Erste Hilfe" oder "Betrieblicher Ersthelfer" besucht haben. Er sollte nicht länger als zwei Jahre zurückliegen.

Was bei einem Notruf zuerst genannt werden sollte

Für Lara Hendel und Andreas Reuter war der Einsatz in Plauen nicht ihr einziger. Beide waren schon an der Erprobungsphase der App beteiligt - er als hauptberuflicher Mitarbeiter des Rettungsdienstes, sie als ehrenamtliche Helferin beim Katastrophenschutz. Mehr als zehnmal wurden sie bisher per App angefragt. Jens Leistner und Dr. Bernd Krämer erklären, wie das funktioniert: Die Anwendung verfolgt im Hintergrund Standorte der registrierten Mobilfunknummern. Trifft in der Leitstelle ein Notruf ein, setzt der Disponent zuerst Notarzt und Rettungsdienst in Bewegung. Dr. Krämer: "Deshalb ist die erste Frage immer: Wo ist der Einsatzort?" Geht es um Reanimation, wird parallel nun auch die App-Anfrage an Ersthelfer in der Nähe ausgelöst. (us)