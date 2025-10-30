„Pluto hat jetzt Stubenarrest“: Reichenbacher Obi-Ara wieder da - zerzaust, aber glücklich

Der jüngst durch Auftritte im Obi bekanntgewordene Ara hat eine abenteuerliche Nacht hinter sich - die Suchaktion mit Drohne und Co war erfolgreich.

Der Mittwochmittag entflogene Obi-Ara von Reichenbach ist nach einer langen und bangen Nacht am Donnerstagvormittag gefunden worden. Etwas zerzaust zwar, aber wohlbehalten. „Pluto hat jetzt erstmal Stubenarrest. Spaß beiseite, wir sind so froh und glücklich. Man glaubt gar nicht, wie einem so ein Tier fehlen kann. Danke an alle, die mitgesucht...