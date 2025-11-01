Popkonzert in der Vogtlandhalle Greiz: Jasmin Graf singt Adele

Am Sonntagabend heißt es „Turning Tables - A tribute to Adele“. Es erklingt Musik der Königin des Pop.

Knapp 4,5 Millionen Deutsche sahen Jasmin Graf bei ihren Auftritten bei „The Voice of Germany“. Auch nach der Teilnahme in der Erfolgssendung von Pro 7 blieb die Leipzigerin der Musik treu, arbeitete unter anderem mit Künstlern wie Rea Garvey, Tom Beck, Alexander Klaws oder Kim Fisher zusammen. Bekannt ist sie den Vogtländern vor allem durch...