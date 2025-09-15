Prachtvolle Erntekronen: Wo man den Landfrauen im Vogtland als nächstes auf die Finger sehen kann

Reichenbach
Bis einschließlich Montag stellen die Landfrauen ihre Kunstwerke in Irfersgrün aus. Am Sonntag werden sie in Falkenstein erneut flechten.
Wer hat die prachtvollste Erntekrone und den schönsten Erntekranz gebunden? Antworten darauf gab es am Wochenende in der Irfersgrüner Kirche. Zu diesem traditionellen Wettbewerb luden die Irfersgrüner Landfrauen ein. Lisette Teubner (links) und Cornelia Hackel begrüßten viele Schaulustige aus nah und fern. Fast 20 Wettbewerbsteilnehmer aus...
