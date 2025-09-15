Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Prachtvolle Erntekronen: Wo man den Landfrauen im Vogtland als nächstes auf die Finger sehen kann

Bild: Thomas Voigt
Bild: Thomas Voigt
Reichenbach
Prachtvolle Erntekronen: Wo man den Landfrauen im Vogtland als nächstes auf die Finger sehen kann
Von Thomas Voigt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis einschließlich Montag stellen die Landfrauen ihre Kunstwerke in Irfersgrün aus. Am Sonntag werden sie in Falkenstein erneut flechten.

Wer hat die prachtvollste Erntekrone und den schönsten Erntekranz gebunden? Antworten darauf gab es am Wochenende in der Irfersgrüner Kirche. Zu diesem traditionellen Wettbewerb luden die Irfersgrüner Landfrauen ein. Lisette Teubner (links) und Cornelia Hackel begrüßten viele Schaulustige aus nah und fern. Fast 20 Wettbewerbsteilnehmer aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:50 Uhr
2 min.
BSW-Fraktionsvorsitzende Zimmermann kündigt Rückzug an
Sabine Zimmermann (BSW) will sich nach schwerer Krankheit aus der Politik zurückziehen.
Nach dem Rückzug aus dem BSW-Parteivorstand will Sabine Zimmermann auch ihr Mandat im Landtag abgeben - aus persönlichen Gründen.
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
21.06.2025
3 min.
Konkurrenz - ja bitte! Wie vogtländische Landfrauen beim Binden von Erntekronen helfen wollen
Marion Benesch (l.) und Ines Teubert haben mit den anderen Landfrauen Gerste geschnitten.
Die Landfrauen begeben sich in die Startposition. Der nächste Erntekronenwettbewerb steht auf der Agenda. Was es bis dahin alles zu tun gibt.
Silvia Kölbel
03.09.2025
2 min.
Das ist die Königsdisziplin: Wer baut die schönste vogtländische Erntekrone?
Erntekronen und Erntekränze zeigen die Landfrauen bei ihrem Wettbewerb.
Wieder binden fleißige Frauenhände in Irfersgrün kreative Erntekronen und Erntekränze, um die schönsten Exemplare zu prämieren.
Silvia Kölbel
13:47 Uhr
4 min.
Gas und Öl: Sorgt Trump für höhere Preise in Europa?
Die Rechnung hinter dem Vorhaben: Weniger Erlöse aus Ölgeschäften = weniger Geld für Kriegsführung. (Archivbild)
In der EU gibt es bereits seit Juni einen Plan für einen vollständigen Stopp der Öl- und Gaslieferungen aus Russland. US-Präsident Trump reicht das allerdings nicht. Nun soll nachgelegt werden.
Katharina Redanz und Ansgar Haase, dpa
Mehr Artikel