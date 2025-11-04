Premiere in Reichenbach: Im Februar wird ein Jugendbeirat gewählt

Reichenbach
14 Sitze sind zu besetzen. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Wahlberechtigt und wählbar sind alle Reichenbacher im Alter von 14 bis 24 Jahren. Der Stadtrat hat jetzt den Weg dafür frei gemacht.
Am 27. Februar 2026 steht in Reichenbach ein denkwürdiger Wahltag an. Dann wird zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt ein Jugendbeirat gewählt. Das Gremium wird 14 Sitze haben. Wahlberechtigt und wählbar sind alle Einwohner der Stadt, die am Wahltag 14 bis 24 Jahre alt sind. Die Wahlvorschläge sind bis spätestens 9. Januar einzureichen....
