Ein initiativreiches Gespann. Ortschefin Marion Dick (r.) und Mitarbeiterin Lisette Wolf.
Ein initiativreiches Gespann. Ortschefin Marion Dick (r.) und Mitarbeiterin Lisette Wolf. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
„Prosecco & Perspektiven“: So will ein Vogtland-Dorf noch attraktiver werden
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gemeinde Heinsdorfergrund ist deutschlandweit für eine top Jugendarbeit bekannt - jetzt soll‘s noch mehr Power geben, „wenn die Kids im Bett sind“.

Einschalten lohnt sich, wenn am 13. September abends „Logo“ deutschlandweit über die Bildschirme flimmert. Die ZDF-Kindernachrichtensendung wird live aus dem Heinsdorfer Ortsteil Hauptmannsgrün gesendet. Im Mittelpunkt steht dabei die top Jugendarbeit der Gemeinde mit Kinder- und Jugendgemeinderat und deren Projekten. Schon vor diesem...
