„Prosecco & Perspektiven“: So will ein Vogtland-Dorf noch attraktiver werden

Reichenbach
Die Gemeinde Heinsdorfergrund ist deutschlandweit für eine top Jugendarbeit bekannt - jetzt soll‘s noch mehr Power geben, „wenn die Kids im Bett sind“.
Einschalten lohnt sich, wenn am 13. September abends „Logo“ deutschlandweit über die Bildschirme flimmert. Die ZDF-Kindernachrichtensendung wird live aus dem Heinsdorfer Ortsteil Hauptmannsgrün gesendet. Im Mittelpunkt steht dabei die top Jugendarbeit der Gemeinde mit Kinder- und Jugendgemeinderat und deren Projekten. Schon vor diesem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.