Pünklich zur großen Sause: Vogtlandort bekommt Sport- und Vereinshaus fertig

Die Zeichen sind auf Erfolg gestellt: Pünktlich zur Festwoche anlässlich 800 Jahre Neumark ist der Saal im Sport- und Vereinshaus wieder nutzbar. Ein anderer Plan geht indes nicht auf.

Seit 2016 konnte das Neumarker Sport- und Vereinshaus aufgrund brandschutztechnischer Mängel kaum noch genutzt werden. Jetzt ist die Gemeinde auf der Zielgeraden. Die Eröffnung der Festwoche 800 Jahre Neumark am 8. September kann im Saal stattfinden. Rund 140.000 Euro wurden allein in diesem Jahr in den Brandschutz investiert, nachdem 2024...