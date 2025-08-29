Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Queen Classic Night, hier in der Vogtlandhalle Greiz, kommt jetzt nach Reichenbach.
Die Queen Classic Night, hier in der Vogtlandhalle Greiz, kommt jetzt nach Reichenbach. Bild: Matthias Pohle
Die Queen Classic Night, hier in der Vogtlandhalle Greiz, kommt jetzt nach Reichenbach.
Die Queen Classic Night, hier in der Vogtlandhalle Greiz, kommt jetzt nach Reichenbach. Bild: Matthias Pohle
Reichenbach
Queen Classic Night unter freiem Himmel in Reichenbach
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die britische Rock-Legende wird am Samstagabend im Park der Generationen lebendig. Die Vogtland Philharmonie und die Revival-Band The Magic of Queen versprechen ein sinfonisches Hit-Feuerwerk.

Die Queen Classic Night steigt am Samstag, 30. August, 20 Uhr im Park der Generationen Reichenbach. Mit Arrangements von Benjamin Richter und Jonas Krischke verneigt sich die Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach musikalisch vor der britischen Rock-Legende Queen und hüllt Titel wie „A Kind of Magic“, „Under Pressure“, „Don‘t Stop Me...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:46 Uhr
2 min.
Silbereisen punktet bei seinem "Mausflug"
Vor ihrer Pause hatte Moderatorin Esther Sedlaczek ihren Kollegen und Vertreter Florian Silbereisen in der Show begrüßt. (Archivbild)
Weil sich Esther Sedlaczek in der Babypause befindet, übernahm Florian Silbereisen die Moderation der "großen Maus-Show" bei der ARD. So gut kam die Vertretung an.
14:03 Uhr
4 min.
Magische Queen-Nacht in Reichenbach: Musikalisches Feuerwerk nah am Original
Der Startsong von Markus Engelstädter war nicht nur eine Art von Magie, er verzauberte das Publikum.
Zur Queen Classic Night kamen rund 1000 Besucher. Sie erlebten im Reichenbacher Park der Generationen ein musikalisches Feuerwerk, bei dem selbst Freddy Mercury warm ums Herz geworden wäre.
Petra Steps
14:49 Uhr
1 min.
Herbst beginnt mit bestem Sommerwetter
Während in anderen Bundesländern der Herbst mit Regen einzieht, bleibt es in Sachsen sommerlich. (Archivbild)
Sonnige Aussichten zum Herbstbeginn in Sachsen: Während im Westen Regen erwartet wird, dürfen sich der Osten und Südosten noch einmal auf bestes Sommerwetter freuen.
28.08.2025
4 min.
Neuberinhaus Reichenbach: Das sind die Highlights in der neuen Saison
Im Oktober spielt GZSZ-Star Ulrike Frank im Neuberinhaus gemeinsam mit Lukas Sauer und Carsten Hayes in der Kriminalkomödie „Ein gemeiner Trick“.
Fernseh-Prominenz gibt sich die Ehre. Bei den „Modern Classics“ wird die Bühne mitten im Großen Saal stehen. Und das Neuberin-Ensemble inszeniert den „Brandner Kaspar“ auf Vogtländisch.
Gerd Betka
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel