Queen Classic Night unter freiem Himmel in Reichenbach

Die britische Rock-Legende wird am Samstagabend im Park der Generationen lebendig. Die Vogtland Philharmonie und die Revival-Band The Magic of Queen versprechen ein sinfonisches Hit-Feuerwerk.

Die Queen Classic Night steigt am Samstag, 30. August, 20 Uhr im Park der Generationen Reichenbach. Mit Arrangements von Benjamin Richter und Jonas Krischke verneigt sich die Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach musikalisch vor der britischen Rock-Legende Queen und hüllt Titel wie „A Kind of Magic“, „Under Pressure“, „Don‘t Stop Me... Die Queen Classic Night steigt am Samstag, 30. August, 20 Uhr im Park der Generationen Reichenbach. Mit Arrangements von Benjamin Richter und Jonas Krischke verneigt sich die Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach musikalisch vor der britischen Rock-Legende Queen und hüllt Titel wie „A Kind of Magic“, „Under Pressure“, „Don‘t Stop Me...