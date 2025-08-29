Queen Classic Night unter freiem Himmel in Reichenbach

Reichenbach
Die britische Rock-Legende wird am Samstagabend im Park der Generationen lebendig. Die Vogtland Philharmonie und die Revival-Band The Magic of Queen versprechen ein sinfonisches Hit-Feuerwerk.
Die Queen Classic Night steigt am Samstag, 30. August, 20 Uhr im Park der Generationen Reichenbach. Mit Arrangements von Benjamin Richter und Jonas Krischke verneigt sich die Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach musikalisch vor der britischen Rock-Legende Queen und hüllt Titel wie „A Kind of Magic“, „Under Pressure“, „Don‘t Stop Me...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.