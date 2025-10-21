Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei fahndet nach Diesel-Dieben, die an der A 72 Beute gemacht haben. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Die Polizei fahndet nach Diesel-Dieben, die an der A 72 Beute gemacht haben. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Reichenbach
Rastplatz Waldkirchen: Diebe zapfen 590 Liter Diesel aus Lkw
Redakteur
Von Heiko Hößler
Böses Erwachen für einen Lastwagen-Fahrer an der A 72: Während er im Führerhaus schlief, schlugen die Diebe zu.

Unbekannte haben auf dem Rastplatz Waldkirchen an der A 72 Diesel aus einem Lkw gestohlen. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Dienstag mitteilte, schlugen die Täter zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr zu. Während der Fahrer der MAN-Zugmaschine in seiner Kabine schlief, knackten die Diebe den Tank des Lasters und zapften...
