Rathaussturm: Neuer Bürgermeister im Vogtland besteht närrische Bewährungsproben

Im Lengenfelder Rathaus ziehen die Narren ein. Was der Bürgermeister bei seinem ersten Faschingsstart alles über sich ergehen lassen musste.

Kaum hat Bürgermeister Michael Heuck (BIL) den Rathausschlüssel vor 70 Tagen von seinem Amtsvorgänger übernommen, ist er ihn auch schon wieder los - zumindest symbolisch. Am Dienstag hielten 11.11 Uhr die Narren Einzug ins Rathaus. Der Lengenfelder Carneval Club und der Irfersgrüner Carneval Verein ließen den Bürgermeister scharfe Gewürze...