Rauchmelder löst aus: Feuerwehreinsatz in Reichenbach

Am Donnerstagabend eilten mehrere Feuerwehren an den Obermylauer Weg in Reichenbach. Was war passiert?

In Reichenbach ist es am Donnerstagabend zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Gemeldet worden war gegen 18 Uhr ein Brand in einem Wohngebäude am Obermylauer Weg. Dort hatte ein Rauchmelder ausgelöst, Brandgeruch war wahrnehmbar. Die Freiwilligen Feuerwehren Reichenbach, Mylau und Obermylau rückten aus, auch ein Krankenwagen wurden zum Einsatzort...