Mandy und Thomas Bolick mit ihrem Sohn Niklas. Er wird am Dienstag 18 und nimmt in Klasse 12 am Goethe-Gymnasium Reichenbach gerade das Abitur ins Visier.
Mandy und Thomas Bolick mit ihrem Sohn Niklas. Er wird am Dienstag 18 und nimmt in Klasse 12 am Goethe-Gymnasium Reichenbach gerade das Abitur ins Visier. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Reichenbach: Die Sachsentag-Babys werden erwachsen
Redakteur
Von Gerd Betka
Leonie Fritsch und Niklas Bolick feiern ihren 18. Geburtstag. Aus diesem Anlass schauen sie zurück und wagen einen Blick voraus. Was ihnen an ihrer Heimatstadt gefällt und was nicht.

Aus Kindern werden Leute. Die beiden Babys, die 2007 am Wochenende des Tages der Sachsen in Reichenbach das Licht der Welt erblickten, werden jetzt erwachsen. Leonie Fritsch feierte am Sonntag ihren 18. Geburtstag. Bei Niklas Bolick steht am Dienstag, 9. September, der Ehrentag ins Haus. Zur Geburt und an ihrem ersten Geburtstag gratulierte die...
