Reichenbach: Droht der Grundschule Mylau in Zukunft ein Einschulungsstop?

Die Grundschulen sind derzeit in Reichenbach ein heißes Eisen. Ein Satzungsentwurf für die Schulbezirke könnte nun erhebliche Folgen für die Grundschule Mylau mit sich bringen. Warum?

In Zukunft werden die Kinder in Reichenbach nicht mehr in die Weinhold-Grundschule oder in die Neuberschule gehen. Seit einem Stadtratsbeschluss ist klar: Die Schulen werden in Zukunft zusammengeführt.